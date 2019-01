Buffagni (M5S): Berlusconi? E' più un problema di Salvini che nostro...

"Berlusconi è un uomo per tutte le stagioni, ha sette vite, ma è più un problema di Salvini che nostro. Deve continuare ad attaccarci perché noi non abbiamo nulla a cui spartire con lui". Così Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Regionali, all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24.

R.cittadinanza, Buffagni: Noi orgogliosi, Lega lavorerà per migliorarlo - "Abbiamo dato seguito agli impegni presi in campagna elettorale. Il reddito di cittadinanza è partito, mancano i decreti per cui ora il Parlamento lavorerà per migliorarlo". Così Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Regionali, all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24. Alla domanda sulle parole del vicepremier leghista Matteo Salvini che avrebbe detto ai suoi di non intervenire sul provvedimento, Buffagni risponde: "Sono certo che la lega lavorerà per migliorarlo. Noi siamo orgogliosi di aiutare gli ultimi, non è assistenzialismo".

Decretone, Buffagni: Boschi è ancien regime, critica da divano dorato - "Maria Elena Boschi per me non è opposizione, rappresenta un mondo che è l'ancien regime. E lo ha dimostrato l'altra sera alla cena". Così Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Regionali, all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24 con riferimento alla cena sui temi della giustizia cui ha partecipato anche Matteo Salvini. Boschi, ha aggiunto, "si permette dal divano dorato di criticare le persone in difficoltà. La sinistra negli ultimi 5 anni ha raddoppiato il numero dei poveri".

Buffagni: Se Confindustria fa politica stop soldi da partecipate Stato - "Io sono del nord e conosco bene la realtà: Confindustria ha appoggiato il referendum di Renzi come se fosse la soluzione a tutte le criticità del mondo. Gli italiani erano da una parte e loro dall'altra. Se ora Confidnsutria vuole fare attività che le compete e difendere gli interessi delle imprese ben venga ma se vuole far politica allora vada a far politica. Ma, a questo punto, credo che le società di Stato, le partecipate, dovranno smettere di finanziarla con le decine di milioni di euro. Voglio veder come fanno i liberali senza tutti quei soldi". Così Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Regionali, all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24

Carige, Buffagni: No interesse Unicredit, da governo messa in sicurezza - "Non mi compete visto che è un privato, ma non credo che Unicredit abbia interesse" a un'operazione in Carige "ma non mi pronuncio. Il mercato è libero". Così Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Regionali, all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24. Il governo, ha precisato, "ha fatto un'operazione di messa in sicurezza perché l'effetto a catena di sfiducia che si poteva creare avrebbe dato dei problemi". "Io credo che lo Stato abbia altre prerogative ma abbiamo proceduto a mettere in sicurezza le cose - ha poi aggiunto .- abbiamo deciso di intervenire per garantire i correntisti, per evitare i disastri di chi ci ha preceduto e che ha lasciato sul lastrico diverse centinaia di famiglia. Abbiamo detto che se c'è un euro pubblico la banca diventa dello stato".

Tav, Buffagni: Antistorica, usiamo soldi per infrastrutture al Sud - "Ci sono grandi opere giuste perché sono corrette. Ma se devi buttare miliardi per un'opera antistorica e anticiclica io dico che quei soldi li utilizziamo per fare un'altra grande opera che serve al paese, noi abbiamo il meridione che non ha infrastrutture. Interveniamo per fare la linea ferroviaria e l'autostrade dove servono perchè oggi abbiamo delle tratte da Terzo mondo". Così Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Regionali, all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24.

Tav, Buffagni: Zero km fatti di tunnel di base, far ripartire opere utili - "Condivido le esigenze di far ripartire i cantieri: non tutti però, soprattutto quelli che non hanno senso. La Tav è diventata il simbolo di pro o contro, nessuno è andato ad analzzare i contentuti di realtà. Quanti km sono già stati fatti del tunnel principale: zero. Noi vogliamo far partire i cantieri utili, e ce ne sono tanti, quelli per strade e infrastrutture, dobbiamo guardare alle opere che servono e che possono dare valore aggiunto". Così Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Regionali, all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24.