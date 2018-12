Buffagni (M5S): Macron ci ha copiato il reddito di cittadinanza

Gilet Gialli, Buffagni: "Macron ha proposto il nostro reddito di cittadinanza come soluzione""Quello che sta succedendo in Francia è un segnale che deve cogliere tutta l'Europa. Sono contento che anche Macron si sia accorto dell'utilità del nostro Reddito di Cittadinanza". Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per gli affari regionali, Stefano Buffagni, a margine dell'evento "Il divario generazionale. Un patto per l'occupazione dei giovani"

