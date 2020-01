C'era un clima poco sereno...". Caos Sardine a Pistoia, leggi la lettera

Due eventi, altrettanti gruppi Facebook e molta confusione. Sabato prossimo le Sardine si sarebbero dovute riunire a Pistoia in piazza dello Spirito Santo, ma l’evento non sarà appoggiato dai promotori del flash mob di Bologna. È stata una lite interna all’organizzazione a causare l’annullamento del ritrovo, poi ne è sorto uno parallelo.

Affaritaliani.it ha ricevuto una lettera da Riccardo Borchi, uno degli organizzatori dell'evento della Sardine che si sarebbe dovuto tenere a Pistoia

ECCO LA LETTERA

Salve,



vi scrivo riguardo alla manifestazione delle Sardine che doveva esserci a Pistoia il 4 Gennaio, per fare un po' più di chiarezza.

Io ero uno degli "organizzatori" (o meglio, ero un amministratore del gruppo, mi ero proposto per dare una mano sui social) e sono uscito dall'organizzazione poco prima dell'annullamento definitivo dell'evento, poiché avevo avvertito un clima poco sereno e certi comportamenti non mi sono piaciuti, oltre a non essere in linea con lo spirito delle Sardine. Ci sono state, da parte di alcuni amministratori, delle pretese e dei modi di fare poco consoni.



Il fondatore del gruppo, Daniele, non ha bannato dal gruppo solo le altre amministratrici, ha bannato anche me.



Io sono stato il primo a segnalare ai referenti nazionali delle Sardine le cose che non andavano e i comportamenti non appropriati del fondatore del gruppo, mi ero accorto fin dal principio che qualcosa non andava (guardando anche i post sul suo profilo pubblico) e non si poteva fare finta di niente. Era come una mina vagante che, poi, è esplosa. Ho detto più volte alle altre amministratrici che non era accettabile la presenza di un amministratore che non rispettava i principi base delle Sardine e che, più si andava avanti, più aumentavano i rischi e tutto ciò avrebbe potuto compromettere l'evento, oltre che danneggiare l'immagine delle Sardine (non tanto di quelle pistoiesi, ma di quelle nazionali), cosa che poi è successa, nel peggiore dei modi, con una valanga di articoli che sono usciti su tutti i quotidiani nazionali. Ci avevo visto lungo. Purtroppo non sono stato più di tanto ascoltato dall'amministrazione del gruppo locale (sono stato accusato, addirittura, di non essere interessato o di agire nel modo sbagliato, probabilmente a causa di qualche fraintendimento dovuto al clima teso che si era creato, quando invece ho dato una mano importante sui social per fare crescere il gruppo e ho avvisato, fin da subito, dei rischi cui si stava andando incontro), se mi avessero dato retta magari non sarebbe successo tutto questo e il 4 Gennaio ci sarebbe stata una grande manifestazione delle Sardine anche a Pistoia. Ho ricevuto, invece, l'appoggio del movimento nazionale (il quale ringrazio profondamente per la disponibilità e per tutto il lavoro che svolge) che ha compreso subito la gravità della situazione e ha cercato, in tutti i modi possibili, di trovare una soluzione per salvare la manifestazione. Alla fine questo non è stato possibile e l'evento è stato, giustamente, annullato. Ma ormai è andata, adesso occorre pensare al futuro con ancora più consapevolezza e speranza. Dobbiamo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e continuare a supportare il movimento delle Sardine perché porta avanti dei valori molto importanti, per tutta la società.



P.S.: Ho scritto anche un commento sul post del comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina "La Toscana non si Lega", ecco il link: https://www.facebook.com/6000SardineToscana/posts/132915304844761?comment_id=133054851497473

Viva le Sardine!