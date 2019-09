Cacciari: "Renzi ha fatto benissimo. Con lui arriveranno da Forza Italia"

"Matteo Renzi ha fatto benissimo. E' una cosa molto positiva e mi è piaciuta tanto anche la sua intervista a Repubblica, molto chiara". L'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, intervistato da Affaritaliani.it, commenta la scissione di Renzi dal Pd. "Solo una cosa devo dire: avrebbe dovuto farla cinque anni fa, se avesse seguito i miei aurei consigli. Oggi avremmo il partito di Renzi al 20%, la sinistra al 15 (o viceversa) e governeremmo beati e tranquilli insieme".

Con la mossa di Renzi il governo Conte bis non rischia. "Assolutamente no! Mica è scemo da mandare a casa l'esecutivo. Questa volta si può davvero dire Conte stai sereno. E' un'espressione sincera e vera". Il governo non è in pericolo, dunque, "a meno che Conte e gli altri non si vogliano fare del male e non tengano conto di Renzi nella spartizione di poltrone e di posti. Ora c'è un altro socio che non sarà certo un convitato di pietra al convitto. Ma non sono stupidi e ne terranno sicuramente conto".

Secondo Cacciari "quest'operazione di Renzi può realmente allargare il consenso per la nuova maggioranza perché è attrattiva nei confronti di qualcuno del centro, Forza Italia o altri. Certo, se avesse fatto la scissione cinque anni fa sarebbe stata super-attrattiva, ora invece lo è molto meno".

Se si votasse domenica prossima, lei voterebbe Pd o partito di Renzi? "Pd ovviamente, neanche per sogno voterei per il partito di Renzi", risponde il filosofo ed ex primo cittadino di Venezia.