Cairo: "Io in politica? Adesso no, ma mai dire mai"

"Per quanto riguarda la politica da un certo punto di vista e' una cosa che mi fa piacere. Mi inorgoglisce il fatto che si parli di me come una persona che puo' dare una mano e coagulare una certa area politica, perche' vuol dire che viene riconosciuto quello che ho fatto. Ma oggi non ho tempo di farlo, non lo potrei fare, sono oberato di cose, piu' di addormentarmi alle 3 e svegliarmi alle 8 non saprei cosa fare. In questo momento e' no, poi... Mai dire mai". Così il patron di La7, Urbano Cairo, ha risposto a una domanda su una sua possibile discesa in campo in politica.