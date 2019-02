Cairo: la mia ricetta per l’Italia. La stessa di Rcs e La7. Tagli e..

Urbano Cairo si schiera contro il reddito di cittadinanza, provvedimento cardine del Movimento 5 Stelle, e così rafforza l'ipotesi che sia in procinto di scendere in campo in politica. Solo qualche giorno fa Silvio Berlusconi ha rivelato di aver proposto al patron di Rcs e de La7 di diventare il suo successore ottenendo però una risposta negativa. Con l'uscita contro il reddito di cittadinanza, però, Cairo sta inviando segnali di essere pronto a diventare l'anti-grillino.

Reddito cittadinanza: Cairo, non credo sia moralmente positivo

E' un giudizio negativo quello di Urbano Cairo, presidente e ad del gruppo Rcs, riguardo al reddito di cittadinanza: "Credo che in Italia ci fosse gia' un sistema, come il reddito di inclusione, di sostegno a chi ha meno, si trova in difficolta' e va giustamente aiutato. Ma non sono sicuro che questa del reddito di cittadinanza sia una buona mossa, soprattutto da un punto di vista morale nella spinta dei cittadini a cercare delle opportunita'", ha dichiarato oggi ai cronisti l'editore a margine della presentazione del nuovo inserto del Corriere della Sera, Trovolavoro, a Milano. "Dal punto di vista mentale non so quindi se sia una cosa positiva perche' la gente va stimolata ad ingegnarsi e questo non credo che avvenga con il reddito di cittadinanza" ha poi aggiunto Cairo.

Durante il suo intervento in sala, Cairo ha poi comunque sottolineato di "non volersi candidare a nulla", facendo pero' una considerazione di insieme sulla gestione delle finanze pubbliche: "Lo Stato italiano spende in beni e servizi 180 miliardi: se in Rcs o a La7 abbiamo tagliato costi per il 50%, in Rcs per il 25%, credo che di quei 180 miliardi spesi in beni e servizi, avremmo da tagliare un 25%, senza toccare dipendenti e pensionati, come abbiamo fatto in Rcs". Un totale di "45 miliardi" che si potrebbero tramutare in "investimenti": "Lo dico da italiano che ama il suo Paese" ha precisato.