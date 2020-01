Calabria, Berlusconi insiste: non me l'ha mai data. E Santelli: gli devo tutto

Berlusconi ripete la battuta sulla Santelli: "In 26 anni non me l'ha mai data". Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, con la candidata alla presidenza della regione per il centrodestra, Jole Santelli, ribadisce la battuta che ha creato scalpore e sdegno da parte dell'opposizione.

Ma, come già accaduto in precedenza, la candidata alle elezioni in Calabria non reagisce. Anzi. Dopo essere scoppiata a ridere la prima volta, stavolta dice: "Gli devo tutto".