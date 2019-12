Calabria, Occhiuto non aspetta il Cdx. Via alla raccolta firme."Sono in campo"

Calabria: Occhiuto non aspetta il C.destra, "Raccolta firme" - "Sono in campo, gia' da tempo, con un progetto inclusivo, aperto ai movimenti e alle forze civiche". Lo ribadisce, all'AGI, Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, in relazione alla sua candidatura alla guida della Regione Calabria, avanzata da tempo da FI ma contrastata dalal Lega. "Al mio progetto avevano, tra gli altri, aderito Forza Italia e l'Udc, ma io adesso resto in campo comunque - dice Occhiuto - con la mia proposta politica, incentrata sui temi della rivoluzione ecologica, un'azione di sistema sugli investimenti produttivi, la valorizzazione delle risorse locali con un orientamento creativo, che faccia funzionare le cose. Io sono stato investito della candidatura per il lavoro di concretezza fatto nella citta' di Cosenza - sottolinea Occhiuto - oggi riconosciuto anche a livello nazionale. Gia' da tempo lavoravamo alla composizione delle liste e adesso siamo partiti con la raccolta delle firme. Non sarebbe accettabile che io mi ritirassi per un diktat di forze politiche nazionali, - conclude Mario Occhiuto - e' un'azione di prevaricazione che io non posso davvero accettare".

Regionali: Calabria; Salvini, quadra si trovera' a breve - "Ci sentiamo al telefono. Risparmiamo tempo e la quadra si trovera' a breve". A Ferrara per un'iniziativa elettorale al fianco della candidata alle regionali dell'Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni, il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto cosi' a chi gli chiedeva se fosse previsto un incontro con Berlusconi e Meloni per definire il candidato alla presidenza alle regionali della Calabria.