Calabria, scontro nel Cdx. Salvini: "Occhiuto non può fare il governatore"

"Servono ovunque candidati nuovi, specchiati. Se uno ha il Comune in bancarotta come fa a fare il governatore? È come candidare la Raggi a presidente del Consiglio...". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita al mercato di piazza Epiro, rispondendo a chi gli chiedeva della possibile corsa di Mario Occhiuto, già sindaco di Cosenza, come candidato governatore del centrodestra.