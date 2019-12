Calabria, tra elezioni e manette. 334 gli arrestati: mafiosi, massoni e...

La campagna elettorale, in Calabria, l’ha aperta il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, con le retate di ieri e mercoledì. In cella boss e politici, tra cui un ex senatore, Pittelli, e un Sindaco, fratello di un senatore, in carica, di Forza Italia. 334 gli arrestati e 5 divieti di dimora : mafiosi, massoni, carabinieri, imprenditori.

Tra i 416 indagati, politici di destra e di sinistra. “Il governissimo della ‘Ndrangheta” : è il titolo de “Il Fatto Quotidiano”, molto severo con “il partito trasversale che, da sempre, strangola la Calabria”. Mentre “Il Quotidiano del Sud” parla di “potere criminale”. Ha detto Gratteri : “Amareggia vedere asserviti alle cosche uomini delle istituzioni”.

Il blitz scuote la campagna elettorale. Forza Italia, in forte calo e partito tra i più colpiti dalla retata, ieri, ha chiesto agli alleati, Salvini e Meloni, la candidatura a Governatrice di Jole Santelli, 51 anni, praticante legale nello studio di Cesarone Previti, deputata dal lontano 2001 e cara amica di Francesca Pascale, 33 anni, compagna di Silvio Berlusconi, 83 anni. Sul suo nome, sinora, c’è l’ok della Lega. Non quello del Sindaco di Cosenza, Occhiuto, ex FI, bocciato da Salvini, e che ora è interessato al progetto anti-Lega di Mara Carfagna.