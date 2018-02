CALDEROLI: ERDOGAN DELIRA, LA TURCHIA NON FARÀ MAI PARTE DELL'EUROPA

"È incredibile la faccia tosta di Erdogan che ancora pretende di far entrare in Europa la Turchia, che ha trasformato in un sultanato islamico, prima con quel tentato golpe farsa che ha utilizzato per far fuori ogni opposizione interna e poi con un referendum farsa per avere tutti i poteri istituzionali nelle sue mani.

Stiamo parlando di una Turchia che ha incarcerato migliaia di oppositori politici, che ha represso nel sangue le proteste di piazza, che continua a massacrare i curdi, che ha chiuso giornali e TV non allineate al regime, che vaneggia di ripristinare la pena di morte e, attraverso le sue autorità religiose, di legalizzare il matrimonio tra adulto e adolescente che, in base alle leggi islamiche, può avere anche solo 9 anni.

Provo sincera preoccupazione per tutti quei capi di Stato e ministri che ancora si illudono di poter aprire le porte della nostra Europa, cristiana e democratica, ad un regime islamico che non ha nulla di diverso da quello di Teheran, Damasco o Islamabad.

La Turchia non potrà mai stare in Europa, la Turchia non potrà mai entrare in Europa: se questa Turchia dovesse entrare nella UE non ci sarà più l'Europa.

E comunque mi domando ancora perché l'Italia e la Santa Sede debbano ricevere, accogliere e ospitare la visita di Erdogan: io questo dittatore non lo avrei mai fatto entrare nel nostro Paese".



Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.