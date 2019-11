Calenda: "Mi rifiuto di avere paura di uno che si mette in mutande al Papeete"

AZIONE: CALENDA, 'VOGLIO PRENDERE PD PER CAPELLI E RIPORTARLO SU CAMPO BATTAGLIA'

"Non possiamo pensare che questo Paese diventi un Paese dove l'alternativa è Grillo o la Meloni. Mi rifiuto di pensarlo. E quando mi dicono: ma il vostro spazio politico è occupato? Ma da chi? Ditemi chi non sta con i 5 Stelle o chi no sta con al Lega. Solo più Europa e per loro le nostre porte sono aperte". Lo dice Carlo Calenda alla manifestazione sulla proposte sulla sanità di Azione al teatro Eliseo a Roma. "Io non sono matto quando dico che Azione crescerà. Io non voglio levare voti al Pd, a Forza Italia, magari a Forza Italia un po' sì... ma io voglio prenderli per i capelli e riportarli sul campo di battaglia. Voglio prenderli per i capelli e dirgli che costruendo un grande fronte repubblicano e rinnovando le persone, noi possiamo respingere sovranisti e populisti ai margini".

Calenda al PD: "Unico modo di gestire M5s è cancellarlo"

AZIONE: CALENDA A PD, 'CON M5S NO ALLEANZA, MA VANNO CANCELLATI AL VOTO'

"E' indecoroso dire ogni 3 minuti ai 5 Stelle: 'Vogliamo un'alleanza organica con voi'. E poi Di Maio risponde: 'Mi fate schifo'. Bisogna dirgli: 'Mi fai schifo tu, andiamo alle elezioni e vi cancelliamo'. Perchè ai miei amici del Pd dico: i 5 Stelle c'è un solo modo di gestirli, cancellarli". Lo dice Carlo Calenda a un'iniziativa di Azione a Roma,

Calenda scherza con il figlio che distribuisce volantini di Azione: "Questo è lavoro minorile"

Calenda scherza con il figlio che distribuisce volantini di Azione: "Questo è lavoro minorile"Il leader di Azione Carlo Calenda, arrivando all'evento 'Operazione Sanità', il primo incontro politico e tematico di Azione presso il Teatro Eliseo a Roma, scherza così con il figlio piccolo che distribuisce volantini del partito.

Sanità, Calenda: "Vera emergenza, mettere soldi di Quota 100 nel settore"

Calenda: "Roma è un'altra Ilva, problema che non si risolve senza Governo nazionale degno"

Mes, Calenda: "Lo scaricabarile tra Di Maio e Salvini è indegno"

Calenda: "Mi rifiuto di avere paura di uno che si mette in mutande al Papeete"