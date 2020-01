Cambiamo! nelle liste della Lega. E Luigi Vitali è già con Salvini... Inside

La maggioranza di governo, tranne Liberi e Uguali, procede dritta verso una riforma della legge elettorale in senso proporzionale con sbarammento al 5% e senza il cosiddetto diritto di tribuna. Oltre al Movimento 5 Stele e al Partito Democratico anche Italia Viva di Matteo Renzi si è schierata a favore.



Ma che cosa accadrebbe nel Centrodestra se alle prossime elezioni politiche ci fosse davvero la legge sulla quale hanno trovato un'intesa M5S, Pd e renziani? Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it il movimento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Cambiamo!, che nei sondaggi supera di poco l'1%, confluirebbe nelle liste della Lega. Il modello è quello del Partito Sardo d'Azione, che alle Regionali nell'Isola corre da solo ma alle Politiche e alle Europee trova ospitalità con propri candidati nel Carroccio.



Non solo. Secondo quanto riferiscono ad Affaritaliani.it fonti qualificate del mondo politico ed economico pugliese, il senatore ex Forza Italia e ora di Cambiamo! Luigi Vitali, per anni vicinissimo a Silvio Berlusconi, avrebbe già deciso di entrare nella Lega di Matteo Salvini. L'ufficializzazione del suo passaggio sarebbe stata soltanto stoppata temporaneamente da alcuni esponenti leghisti pugliesi e posticipata a dopo le Regionali di primavera in Puglia per evitare che Vitali voglia inserire in lista anche suoi fedelissimi.