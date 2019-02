Camera, Fico: tagliati anche costi servizi fotografici

Il presidente della Camera, Roberto Fico, pubblica sul suo profilo Facebook un articolo del quotidiano "La Notizia" che titola "Fico si mette in posa: 200 mila euro per le foto" e scrive: "Questa notizia e' semplicemente falsa". La terza carica dello Stato poi spiega: "Fra i tagli che la Camera ha deciso di mettere in atto in questi mesi c'e' anche quello sui costi dei servizi fotografici che servono a documentare iniziative istituzionali. Si tratta - per esempio - di eventi, incontri dei membri dell'ufficio di presidenza o delle visite di alte cariche straniere qui a Montecitorio. Grazie al lavoro del Collegio dei questori della Camera - prosegue - e' stato messo a punto un bando che riduce di 50 mila euro all'anno il budget che la Camera puo' spendere per questa attivita', pari cioe' al 33 per cento della cifra spesa nella passata legislatura. Non e' prevista una spesa minima ma solo uno massima: pagheremo solo per i servizi realizzati. L'avviso - conclude Fico - e' stato pubblicato sul sito della Camera qualche giorno fa e chiunque puo' partecipare".