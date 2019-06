Camera: presentata componente del Misto Sogno Italia-10 Volte Meglio

E’ stata presentata, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la componente del gruppo Misto: Sogno Italia -Dieci Volte Meglio, il partito startup lanciato alle elezioni politiche del 2018. Presente l’on. Catello Vitiello per il quale: “Oggi ci proponiamo di dare un contenitore a chi crede nella meritocrazia, a chi crede in una politica vicina ai territori e alle esigenze delle persone. Non ripeteremo gli errori fatti da altri e non dimenticheremo la mission che ci stiamo proponendo: senza slogan e solo contenuti!”. “Da oggi 10 Volte Meglio entra ufficialmente in Parlamento - ha spiegato Enrico Maria Bozza presidente di 10 Volte Meglio - e si candida a dare un contributo significativo per rinnovare il Paese, portando un bagaglio di competenza, professionalità e innovazione. “La linea guida della nostro manifesto politico é uno Stato finalmente amico dei cittadini, - prosegue Bozza - che mette al centro dell'agenda politica, l'Occupazione, la Giustizia, il Diritto alla Sicurezza, Il Sociale, l'Ambiente. Politiche di sostegno alle Imprese, come motore per rilanciare l'occupazione, con particolare focus al Turismo, propulsore del nostro paese, per troppo tempo non valorizzato.