Camera, Trizzino: "Falso che creo il gruppo di 'contiani'. Rafforzare il M5S"

"E' una ricostruzione assolutamente fantasiosa". Il deputato del Movimento 5 Stelle Giorgio Trizzino, intervistato da Affaritaliani.it, smentisce categoricamente l'ipotesi che stia lavorando per formare un gruppo di 'contiani' a Montecitorio, insieme al ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti, staccandosi dai 5 Stelle. "Io ho una sola linea e un solo impegno: restare assolutamente fedele e legato al Movimento, anche perché ho l'ambizione di contribuire a rafforzare e consolidare gli ideali che sono alla base della nascita del M5S. Non voglio restare fuori da questa sfida importante. Si tratta quindi di ricostruzioni fuori dalla realtà quelle di un gruppo autonomo, o addirittura che io possa spingere altri parlamentari a farlo. Mantengo la mia libertà di critica all'interno del Movimento", spiega il deputato pentastellato.

Quanto al ruolo di Luigi Di Maio dopo i vari incontri con Beppe Grillo, Trizzino afferma: "Il nuovo passaggio è quello di rafforzare l'organizzazione del Movimento per avere più spazio e un confronto alto e importante, che è mancato in questo periodo in cui in molti sono stati impegnati al governo e nei ministeri. Ora bisogna tornare ad occuparsi anche della casa. E Di Maio è sicuramente la persona più appropriata a farlo, modificando qualcosa e limando un po' qualche aspetto caratteriale e comunicativo in modo da rendere il Movimento più apprezzabile per la base. All'interno dei gruppi del M5S c'è una grande diversità e l'obiettivo è lavorare insieme per rafforzare una squadra che può davvero cambiare la storia del nostro Paese. Ci sono tutte le condizioni per farlo, non dobbiamo e non possiamo lasciarci sfuggire questa occasione".

Sulla tenuta della maggioranza, Trizzino non ha dubbi: "Per il governo vedo tempi molto più tranquilli nei prossimi mesi, superata la fase della manovra economica e della verifica che sarà indispensabile. Condivido il metodo del premier Giuseppe Conte di aggiustare i meccanismi per rafforzare il governo. Abbiamo tanti obiettivi che ci accomunano e anche tanti valori, visto che il M5S è certamente più vicino alla sinistra progressista e moderna che a una destra reazionaria e fuori da ogni logica", conclude.