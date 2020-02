Campania, meglio l’eterno duello Caldoro-De Luca che cercare facce nuove

In Campania, forse, le fritture di pesce sono più gradite agli elettori delle sardine...

Gastronomia (eccellente) a parte, ho apprezzato la riflessione di Antonio Polito, napoletano e vicedirettore del Corriere della Sera, che ha invitato il centrodestra e il centrosinistra a non cercare facce nuove, in vista delle regionali di primavera.

Come Polito, anche molti suoi corregionali, e chi scrive, non vedono in giro personalità più fresche, ma altrettanto credibili, per sostituire i due esponenti, che duellano da 10 anni.

Mara Carfagna, critica sullo scontro tra Caldoro e De Luca, non può non ammettere che don Vincenzo ha amministrato, con efficienza, la sua città, Salerno.

Quanto a Caldoro, figlio di un ex deputato del PSI, certamente, non ha il fisico nè il carisma del leader. Ma è stato un Governatore attento, corretto, riformista, “di un’altra pasta-ha ben vergato Polito-rispetto a molti politici di oggi, tutti chiacchiere e distintivo”.