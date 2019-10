Caos Cdx, Meloni furiosa con Salvini: "Sul palco solo il simbolo della Lega"

Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dichiara in una nota che "Fratelli d'Italia, su tutto il territorio nazionale, si sta mobilitando per la grande manifestazione di domani a piazza San Giovanni". Il lader Fd'I quindi ribadisce: "Ci saremo, con le bandiere tricolori, come avevamo promesso e come tutti avevamo annunciato. Mi dispiace pero' dover scoprire a 24 ore dal suo svolgimento, che quella che doveva essere una manifestazione di tutti avra' in realta' i simboli della Lega, addirittura sul palco. Come se fossimo ospiti in casa d'altri, in una piazza che - rimarca -, con passione, abbiamo contribuito a riempire. Peccato, un'altra occasione persa di dimostrare che siamo compatti, di mettere i sogni del nostro grande popolo prima degli interessi del singolo partito".



CENTRODESTRA: LA RUSSA, 'SIMBOLI LEGA SUL PALCO? INUTILE E STUPIDO' - "Siamo sorpresi, il fatto che la Lega sul palco di San Giovanni metterà solo il suo simbolo, ci è sembrato inutile e stupido". Ignazio La Russa, senatore di Fdi e vicepresidente del Senato, con l'AdnKronos non nasconde la sorpresa del partito di Giorgia Meloni che domani sarà in piazza a San Giovanni, con gli alleati della Lega e Fi. "Salvini - ricorda - aveva parlato di bandiere tricolori" e "addirittura quando il 9 settembre scorso, siamo stati noi a organizzare la manifestazione in piazza Montecitorio lo abbiamo fatto parlare per ultimo". "Noi andremo soprattutto coi tricolori, magari ora anche con le nostre bandiere di Fdi", aggiunge La Russa: "Che domani fosse una cosa organizzata dalla Lega era chiaro a tutti, non c'era bisogno di mettere bandiere e simboli: così savoir faire e compattezza vengono a mancare".