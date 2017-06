Caos M5s: i grillini temono di perdere la poltrona; Grillo gela Fico e Taverna

Un passo indietro. Un passo di lato. Sono stanchino… Ma quale stanchino e stanchino, Beppe Grillo è più agguerrito che mai. Altro che semplice megafono e garante, ormai è sovrano assoluto e, a farne le spese, stavolta sono i parlamentari più talebani del m5s, Roberto Fico – già zittito in passato – e Paola Taverna.

Oggetto della contesa la legge elettorale e precisamente il modello tedesco votato dalla maggioranza degli iscritti al blog (cifre irrisorie ma lo sappiamo bene, su questo è inutile sindacare). I portavoce grillini si sono fatti due calcoli e, come scrive Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera: “avrebbero compreso i rischi di non essere rieletti derivanti dalla combinazione tra il « tedesco» e le strette regole del Movimento, che fino a oggi prevedono gli over 40 al Senato, vietano le candidature multiple e legano la corsa all’area di residenza. Alcuni big temono la sconfitta nell’uninominale e una cattiva collocazione nella lista del proporzionale, le seconde linee, invece, si sentono spiazzati. Da qui un giro vorticoso di telefonate, chat roventi nei gruppi”.

Telefonate e chat alimentate da una riunione di parlamentari in cui, stando alle indiscrezioni di chi vi ha partecipato, le facce erano livide e imperlate di sudori freddi. E fra i più impauriti, per l'appunto, proprio Roberto Fico e Paola Taverna, che non hanno mancato di esprimere le proprie perplessità, riprese poi dai giornali.

A Beppe Grillo, però, la cosa non è piaciuta affatto perché, sul blog, ha pubblicato un post piuttosto perentorio: “Il "tedesco" non prevede preferenze, ma prevede liste talmente corte da renderle superflue, che sono proprio quelle raccomandate dalla Corte costituzionale nella sua sentenza ammazza-Porcellum perché in grado di far riconoscere gli eletti agli elettori, e in ogni caso il MoVimento 5 Stelle indirà le parlamentarie online che si svolgeranno su Rousseau. Non ci interessa garantire la rielezione di questo o quell'altro portavoce”. Ed è proprio l’ultima frase il punto nodale: un dire a nuora (gli iscritti) perché suocera (Fico, Taverna e tutti gli scontenti) intenda. Non sperino, insomma, che a Grillo interessi un fico secco di riconfermare questo o quell’altro dei suoi meravigliosi ragazzi. Sacrificabili come pedoni degli scacchi in un gioco molto più grande.

Quale sia questo gioco, che impone all’ex comico di fare inversioni a U a seconda di come tira il vento, è difficile da determinare. Sta di fatto che il sistema tedesco è tutt’altra cosa rispetto a quello che aveva proposto il Movimento, oltre che rispetto al “Legalicum” che avevano approvato dopo che si era espressa la Corte Costituzionale.

Insomma, se c’è una morale da trarre da questa vicenda è che anche i parlamentari grillini tengono famiglia e quindi ci tengono a essere riconfermati sulla poltrona, e che di tutto questo a Beppe Grillo non gliene può fregare di meno.

Chi non è con me è contro di me is the new Uno vale uno.