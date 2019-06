Caos Procure, Racanelli si dimette da segretario di Magistratura Indipendente

Antonello Racanelli si è dimesso da segretario di Magistratura indipendente. ''Comunico che ieri durante una riunione di segreteria ho presentato le dimissioni irrevocabili dell'incarico di segretario di Magistratura Indipendente'' annuncia in un messaggio ai colleghi. ''Non parteciperò al 'festival della grande ipocrisia' di molti esponenti di rilievo della magistratura associata'', sottolinea.

''Come già noto a molti colleghi del gruppo, già da tempo avevo manifestato la volontà di lasciare tale incarico (in occasione della scadenza del mandato avvenuta nelle scorse settimane) ed in occasione dell'assemblea generale del 5 giugno avevo già messo a disposizione il mio incarico - ricorda Racanelli - Motivazioni e valutazioni saranno esposte nella sede naturale, cioè nell'assemblea generale che si terrà' nei giorni 5 e 6 luglio''.