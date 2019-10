Capigruppo della maggioranza: entro il 7/10 documento sulle riforme

Lunedì 7 settembre i capigruppo di maggioranza produrranno un documento che conterrà un "impegno preciso" dei partiti che sostengono il governo ad approvare le riforme costituzionali necessarie a fare da "contrappeso" al taglio del numero dei parlamentari che martedì prossimo avrà il via libera definitivo dell'aula della Camera. Lo ha spiegato il presidente dei deputati Pd, Graziano Delrio, al termine dell'incontro di maggioranza a Montecitorio. Il documento conterrà anche l'impegno ad avviare un percorso che porti a una nuova legge elettorale entro l'anno.



"E' stata una buona riunione, positiva", ha detto Delrio. "Si rispettano - ha aggiunto - gli impegni presi per avere dei contrappesi al taglio degli eletti. Abbiamo già definito alcune questioni. Domani c'è la Giunta convocata sul regolamento e lunedì ci sarà documento di impegno delle forze maggioranza sulle riforme costituzionali e ad avviare la legge elettorale entro fine anno in modo che sia chiaro che ci sono contrappesi". "I no al taglio del numero dei parlamentari avevano delle ragioni precise, se quelle ragioni vengono rimosse diventano dei sì. Ci continuiamo a lavorare e lunedì avrete un documento con un impegno preciso". Tra i punti, ha spiegato Delrio, c'è sicuramente "la ridefinizione su base territoriale dell'elezione del Senato". Delrio ha quindi ribadito che "il veicolo" per le modifiche costituzionali su cui la maggioranza si impegnerà sarà la legge costituzionale sul voto ai diciottenni all'esame del Senato.