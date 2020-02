Carfagna ha registrato 'Voce Libera'. Mara verso l'addio a Forza Italia?

VOCE LIBERA: PRENDE FORMA ASSOCIAZIONE CARFAGNA, NOME REGISTRATO A GENNAIO - Prende forma Voce Libera, l'associazione lanciata da Mara Carfagna che vuole essere portavoce dei moderati di Forza Italia alternativi alla Lega. Lo scorso 31 gennaio, rileva l'Adnkronos, la vicepresidente della Camera ha registrato ufficialmente il nome della sua creatura politica presso l'Ufficio brevetti e marchi del Mise. Lei e i suoi fedelissimi hanno sempre smentito l'intenzione di dar vita a una corrente interna a Fi o a un partito, anche se tutto fa pensare a una svolta in tal senso. Dopo il varo dell'associazione a dicembre, di recente si è riunito per la prima volta il suo comitato scientifico e, a quanto si apprende, si sta lavorando al 'tesseramento' - con tanto di quota associativa di iscrizione - e a come organizzare l'attività di crowdfunding.

VOCE LIBERA: CARFAGNA SBARCA ONLINE, E' ATTIVO IL NUOVO SITO - Voce Libera sbarca online. L'associazione che fa capo a Mara Carfagna ha un suo sito internet attivo da oggi. Sull'homepage, in primo piano, c'è il volto sorridente della vicepresidente della Camera che espone il cartello con il nome della sua associazione nel giorno del 'battesimo' ufficiale. C'è anche uno spazio riservato alle donazioni per finanziare l'attività della nuova creatura politica dei 'carfagnani'.