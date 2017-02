Cari Berlusconi, Salvini, Renzi e Grillo: fuori i programmi per il paese

SCHIAFFO 4 - Quelli che dicono che i deputati hanno fatto 40 giorni di ferie in estate e 19 a Natale. Sbagliano. Il riposo degli onorevoli è molto più lungo. Openpolis ha pubblicato la classifica legata all'indice di produttività degli eletti lombardi in parlamento. Andate a leggere. C'è gente che incassa lo stipendio e basta.



Di Daniele Rosa



Fortunatamente per noi e con grande soddisfazione per l'Europa il rischio di elezioni anticipate sembra essere scongiurato. Arrivare al 2018 ci garantirebbe ancora un po' di ossigeno in termini di stabilita'.

'Oro puro' per un paese come il nostro famoso nel mondo non solo per l'arte , ma pure per aver cambiato qualcosa come 69 governi in circa 70 anni. Mica poco.

Appena si e' aperto il primo spiraglio per tornare al voto con l'esito del referendum e , poi il secondo ,con la decisione della Consulta sulla legge elettorale , i 'capitani coraggiosi ' della nostra politica ( quelli che al momento sono seduti in panchina) hanno cominciato a riscaldarsi a bordo campo e quello che e' peggio hanno gridato a gran voce la loro voglia di entrare in campo.

Berlusconi si e' rialzato dal suo eremo di Arcore e si e' dichiarato pronto a guidare il Paese , senza alcun imbarazzo ,come se il ventennio passato fosse stata una passeggiata di salute per tutti gli italiani.

A Salvini , che alla sola idea di diventare premier sono brillati gli occhi , sono arrivati subito gli strali dei due grandi 'vecchi' ,lo stesso cavaliere e Bossi , disposti pure a stare insieme piuttosto che mandare avanti il giovane. Giovane , a volte un po' confuso, soprattutto quando e' contrario all'Europa da parlamentare europeo stipendiato. Mistero italiano.

Pure Grillo ,da dietro il suo pc , ha catechizzato i suoi su elezioni immediate, senza però poter affondare il colpo più' di tanto poiché' la sindaca romana rappresenta per i pentastellati una mina vagante.

Ultimo e non ultimo Renzi alle prese con le dimissioni dal partito e soprattutto con un preoccupante calo d'immagine.

In tutto questo 'agitarsi ' ,nessuno ,ma proprio nessuno ,ha dichiarato in anteprima cosa farebbe in caso di vittoria.

Qualcosa sui migranti? Il vuoto , mentre il Governo lentamente un paio di accordi con Libia e Tunisia li ha fatti.

Qualcosa sui rischi di disgregazione dell'Europa? Nulla, salvo proclami a favore di Le Pen e Farage, mentre il Governo sta lentamente serrando i ranghi con i Paesi forti come Francia e Germania per evitare strappi drammatici.

Qualcosa sulla cultura? Vuoto assoluto ,per il momento ,mentre il Governo,piano piano, ha nominato dieci persone 'competenti' per dirigere altrettanti musei italiani. Un piccolo segno ma nella direzione giusta.

E si potrebbe andare avanti.

Forse , se potessero, gli italiani Vi chiederebbero con tutto il rispetto , di rimanere in panchina ancora un po' , lasciando lavorare il Governo attuale, fino al 2018 . Nel frattempo , cari 'capitani coraggiosi cominciate a pensare seriamente a programmi utili per il Paese , e non solo a Voi.