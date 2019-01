Carige, Renzi: ci hanno copiato, il Pd voti sì al decreto

"Visto che ci hanno copiato, il Pd deve votare a favore del decreto salva-Carige", dice Matteo Renzi, in un'intervista al Sole 24 Ore, nella quale lancia anche un messaggio sulla Tav: "Decide il Parlamento, non il referendum. Salvini ci metta la faccia". Sulla banca genovese "il governo ha fatto bene - afferma l'ex segretario Pd -. Non a caso hanno fatto copia e incolla del decreto Gentiloni sul Monte dei Paschi. E' lo stesso intervento, lo stesso decreto. Il fatto che Di Maio e Salvini cerchino di distanziarsi dimostra quanto siano meschini e quanto abbiano la coscienza sporca per l'indegna propaganda che hanno fatto contro di noi in campagna elettorale". E sulla Tav, incalza: "Devono venire in Parlamento, non solo in Consiglio dei ministri. E in Parlamento c'e' una netta maggioranza in favore della Tav: noi, Forza Italia, la Lega, le Autonomie". Commenta poi gli ultimi dati Istat: "Il rischio recessione mi sembra sempre piu' evidente. E il paradosso e' che i nostri governanti sembrano non accorgersene, se si considerano i sogni a colori che sta facendo Luigi Di Maio quando parla di nuovo boom economico", l'Italia "aveva recuperato il tasso di crescita pro capite della Germania", poi "improvvisamente, dal decreto dignita' in poi, e' stato spinto il tasto dell'autodistruzione. Siamo ancora in tempo a fermarci, ma occorre che i nostri governanti recuperino lucidita'".