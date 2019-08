Caro Beppe Grillo, toccate Quota 100 col Pd e sarete voi a scomparire

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera al fondatore del Movimento Cinque Stelle

La galassia parlamentare 5s sa che non ha senso un Governo col PD se non quello di voler rimanere a Roma anziché tornare persone normali.

Non scandalizza tanto il fatto che Deputati e Senatori ormai lo dicano chiaramente ad amici, colleghi ed avversari in situazioni informali (...) perché sono comunque esseri umani, quello che sconvolge è che siano perfettamente lucidi nella dolosa terminazione della sopravvivenza del MoVimento per tutelare i loro interessi.

Ancor più grave e letale è il peloso desiderio di Grillo che rincorre gli elettori della cosiddetta sinistra fucsia frù frù (non certo rossa e nemmeno arancione), quelli che sin dagli anni '70 riempivano le sale ai suoi spettacoli insieme agli incazzati patologici e che recentemente ha perso.

Proprio come gli africani soffrono il maledetto vincolo esterno chiamato Franco CFA, noi italiani dobbiamo sacrificarci e rimanere disoccupati e precari per l'assurdo pareggio di bilancio che è motivato dallo studio Rogoff-Reinhart in cui è presente un errore Excel da scuola elementare: una volta corretto, sconfessa il pareggio di bilancio e l'austerità e dimostra l'esigenza di politiche fortemente espansive (spesa pubblica produttiva ed investimenti).

La Germania adesso in recessione già chiede queste politiche per se stessa dopo averle negate a noi italiani.

Il Governo del cambiamento si era distinto in dichiarazioni simili alle attuali pretese di sviluppo dei tedeschi ma adesso questo campo è occupato solamente dalla Lega Nord; il 5s invece che essere avvocato degli italiani va da chi gli italiani li ha traditi: il Partito Democratico.

Inoltre troppi, veramente troppi interessi passivi maturano (circa in media 50 md l'anno) in spesa pubblica improduttiva, tornaconto della grossa finanza e avreste la faccia tosta di chiedere ancora il sangue ai cittadini mascherando il tutto con Greta Thumberg e altre pagliacciate?

Denunciare queste vergogne, caro Grillo, era il DNA M5s, non piazzare Giuseppe Conte o Fico nelle più alte poltrone europee o nazionali, per quello erano eccezionali gli ALDE, i Monti, i Letta, i Renzi e pure, perché no, gli Zingaretti.

Non bastano le dichiarazioni, le conferenze programmatiche, non ci drogherete con la cortina fumogena dei traffichini e dei giochini col Partito Democratico, con le formalità Istituzionali, con gli incontri con i Presidenti ecc dovete spiegare che è questa ideologia ad essere folle (insieme al Tria di turno) e tornare a battervi per superarla.

Cari 5s, caro Grillo... toccate Quota 100 e noi elettori stavolta non ci saremo:

Vi spazzeremo via.

Ettore Spreafico