M5S, siluro di Casaleggio a Di Maio: "Limite di 2 mandati intoccabile"

"Il limite massimo dei due mandati non e' modificabile, abbiamo sempre detto che la politica non e' un mestiere": lo ha ribadito Davide Casaleggio in un'intervista a Le Monde, che ha dedicato un reportage al movimento e alla Casaleggio. Per il quotidiano francese la precisazione sulle regole interne al Movimento e' rivolta a Luigi Di Maio, "al quale si attribuisce la volonta' di far saltare il limite che lo riguardera' alla fine della legislatura in corso".

In questo modo, sostiene Le Monde, "Casaleggio ricorda che si dovra' fare i conti con lui dopo la sconfitta elettorale che si profila" alle europee. Secondo il quotidiano, il figlio del cofondatore del Movimento "vuole poter designare il successore di Di Maio mentre quest'ultimo tenta di emanciparsi e a perpetuare il suo potere".