Sabato, 30 novembre 2019 - 14:57:00 Casalino: "Non escludo di candidarmi". Prove tecniche per un partito di Conte Rocco Casalino non esclude di candidarsi. Verso il partito di Giuseppe Conte

LaPresse Casalino: "Non escludo di candidarmi". Prove tecniche per un partito di Conte «Mi auguro che il governo duri...non escludo di candidarmi, nel Movimento sentono la mia mancanza». Parola di Rocco Casalino in una lunga a Sette, il settimanale del Corriere della Sera. "Superiamo questo momento difficile, ricreiamo un clima di squadra", ha spiegato. Casalino parla del premier Giuseppe Conte, definendolo un personaggio che «ha tutte le caratteristiche per essere un gigante». Su Luigi Di Maio: «Nel 32% del 2018 c’era tanto di mio nel Movimento. Luigi? Abbiamo un rapporto molto buono, ma prima il confronto era quotidiano, adesso capita molto meno. Diciamo una volta a settimana». Rocco Casalino sottolinea: «Mi dicono che la mia mancanza si sente. Vedo i sondaggi sempre peggiori e la vivo proprio male. All’inizio ho provato a seguire sia Conte che Di Maio, poi ho capito che era impossibile». "Se parla così vuol dire che il partito di Conte è work in progress", spiegano dai piani alti del Movimento come riporta Linkiesta.