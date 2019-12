CasaPound: "A Roma con le Sardine". Il Movimento: "Noi antifascisti"

Sardine e CasaPound insieme in piazza San Giovanni a Roma domenica 14 dicembre. Fa discutere l'apertura ai "fascisti del terzo millennio" da parte di Stephen Ogongo, leader romano delle sardine, il movimento di piazza anti-sovranista nato a Bologna per protestare contro Salvini. In un'intervista al Fatto Quotidiano, Ogongo non mette paletti in vista della prossima "sardinata" romana di piazza San Giovanni e dice chiaramente che la manifestazione è aperta a tutti: anche ai militanti di estrema destra che si riconoscono nel simbolo della tartaruga nera. L'uscita di Ogongo innesca da subito polemiche e poco importa che il suo invito, nemmeno troppo implicito, venga subito smentito dalle altre sardine. Il punto è che le parole del leader vengono prese alla lettera dai militanti di CasaPound. Che, dopo un'iniziale presa di distanza - con tanto di sfotto' delle sardine - sulle colonne del Primato Nazionale, testata ufficiale del movimento, accolgono la "chiamata".



SARDINE: CASAPOUND, 'NOI IN PIAZZA A ROMA? CI SAREMO MA BELLA CIAO NON LA CANTIAMO' - "L'apertura del leader delle Sardine di Roma stupisce ma va nella direzione del dialogo e noi da sempre ci confrontiamo con tutti. Al momento le Sardine sinceramente mi sembrano un contenitore vuoto e manovrato dalla sinistra ma noi siamo pronti ad andare in piazza, senza bandiere, come abbiamo per la manifestazione con Salvini Berlusconi Meloni, e porteremo le nostre idee. Ma sia chiaro 'Bella Ciao' non la cantiamo". Così Simone Di Stefano, uno dei leader di Casapound, risponde alle dichiarazioni del leader romano del movimento nato a Bologna, Stephen Ogongo, che in un'intervista al Fatto Quotidiano ha dichiarato, in vista della manifestazione di sabato prossimo a San Giovanni, che "per ora è ammesso chiunque, pure uno di CasaPound va benissimo. Basta che in piazza scenda come una Sardina". "In piazza San Giovanni - prosegue Di Stefano - noi possiamo portare le nostre idee su ius soli ma anche su casa e lavoro che dovrebbero essere temi cari alla sinistra. Magari qualcuna delle nostre idee può interessare alle Sardine...", aggiunge Di Stefano.

Sardine: nessuna apertura a CasaPound, noi antifascisti - "Le piazze delle Sardine si sono fin da subito dichiarate antifasciste e intendono rimanerlo. Nessuna apertura a CasaPound, ne' a Forza Nuova. Ne' ora ne' mai. Dal 14 novembre scorso centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza proprio contro quei partiti che con le idee e il linguaggio dei gruppi neofascisti e neonazisti flirtano in maniera neanche troppo nascosta". Lo scrivono i promotori delle 'Sardine' della pagina facebook ufficiale, dopo l'annuncio fatto da CasaPound di essere presente alla manifestazione promossa a Roma sabato prossimo, disponibilita' accolta dal coordinatore romano del movimento delle Sardine.

Sardine: fondatori, Ogongo? Concetto apertura piazza travisato - "Stephen Ogongo ha commesso un'ingenuita'. Ci dispiace che il concetto di apertura delle piazze sia stato travisato e strumentalizzato, ma non stupisce. In questo momento le piazze fanno gola a molti, lo avevamo gia' detto e lo ripetiamo. Rammarica che questo fraintendimento sia cavalcato da piu' parti. Ma e' giusto dare una risposta netta. Le Sardine sono antifasciste. Le Sardine continueranno a riempire le piazze. Si decida da che parte stare. Noi lo abbiamo gia' fatto. Andrea, Giulia, Mattia, Roberto e tutte le Sardine". E' quanto scrivono i quattro fondatori delle 'Sardine' in un post sulla pagina ufficiale di facebook, replicando all'apertura fatta da uno degli organizzatori della manifestazione di Roma, che si svolgera' sabato a piazza San Giovanni, nei confronti di Casa Pound.