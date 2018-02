CasaPound approda a Bruxelles: Di Stefano in Parlamento a dire "No all'Europa"

CasaPound pensa in grande. In marcia per superare la soglia di sbarramento del 3 % che permetterebbe alla Tartaruga Frecciata di entrare in Parlamento e in regione Lazio, Simone Di Stefano, segretario nazionale di CPI e candidato premier, dibatterà oggi all'Europarlamento, a Bruxelles, assieme all’eurodeputato di Alba Dorata Eleftherios Synadinos.

Al termine dell'incontro, Di Stefano e Synadinos hanno previsto una conferenza stampa congiunta dall'icastico titolo Torniamo Sovrani - A Bruxelles per dire NO all'Euro.

“Siamo a Bruxelles " dichiara Di Stefano, "a ribadire che l’Italia deve tornare sovrana, e per farlo deve uscire da euro e Unione Europea. Sul fronte della battaglia no euro, Alba Dorata è per CasaPound un formidabile alleato perché è l’unico movimento che in Grecia difende i greci, così come CasaPound è l’unica forza che in Italia difende gli italiani: ci lega la stessa incrollabile volontà di agire nell’interesse dei nostri popoli e lo stesso coraggio di farlo infischiandosene delle minacce e delle intimidazioni di Europa e poteri forti".

E conclude: "Al contrario di altri, noi non siamo addomesticabili e siamo pronti a portare la battaglia per la sovranità nazionale su tutti i tavoli”.

Il dibattito che vede protagonisti Di Stefano e Synadinos è previsto per oggi pomeriggio alle 14,00.