CasaPound apre a Sergio Pirozzi come vice nel Lazio

CasaPound, nella persona del suo candidato a governatore del Lazio e cioè Mauro Antonini, ha dichiarato oggi di volere Sergio Pirozzi nel suo team, in ticket come vice.

La notizia è stata battuta dalle agenzie subito dopo che si era conclusa la conferenza stampa del “sindaco scarpone”, che si è tenuta nel primo pomeriggio di venerdì. Una conferenza stampa dai toni molto polemici e duri di cui abbiamo parlato qui:

http://www.affaritaliani.it/politica/sergio-pirozzi-in-conferenza-stampa-attacca-il-centro-destra-521488.html

Antonini considera Pirozzi un “valore aggiunto” che dentro CasaPound scongiurerebbe un “grillismo 2.0” di destra.

Il candidato della tartaruga ha inoltre aggiunto che, come riporta Primato Nazionale:

“Hanno messo il candidato a perdere (ndr: si riferisce a Parisi), l’uomo buono per tutte le elezioni in cui si perde. E poi, non essendo legato ai partiti, nessun partito potrà poi essere ritenuto responsabile della sconfitta. C’è inoltre l’impressione che, dato che il centrodestra crede di vincere facilmente in Lombardia, in qualche modo ‘non possa’ provare a vincere anche nel Lazio, per la logica dell’eterno inciucio”.

La proposta di CasaPound è consequenziale alla rottura tra il centro - destra e il sindaco di Amatrice, dopo che per mesi si era tentato invano di trovare un accordo che accontentasse tutti e rafforzasse la coalizione.

La scelta di Stefano Parisi, sconfitto di misura alle comunali milanesi, ha messo d’accordo tutti, ottenendo, fra l’altro, un duplice risultato. Da un lato neutralizzare un candidato concorrente nel maggioritario e dall’altro liberarsi di Pirozzi, che da risorsa era divenuto un vero problema per il centro - destra.

Tuttavia, Pirozzi è stato inamovibile nella sua decisione di correre da solo ed anzi aveva posto un “ultimatum” a Berlusconi che scadeva venerdì alle 15, giorno, tra l’altro, del suo compleanno.

La mossa di CPI è abbastanza logica e consequenziale; da un lato dà ancora più visibilità mediatica al Movimento della Tartaruga tricolore che è impegnato nel difficile traguardo di un 3% nazionale, dall’altro ha anche uno spessore concreto di proposta pragmatica.

Pirozzi, infatti, è un uomo di destra e non ha fatto mai nulla per nasconderlo parlando anche di Benito Mussolini e di quanto di buono, come ha detto qualche giorno fa, il duce del fascismo abbia fatto per l’Italia, affermazione che ha provocato reazioni politiche rilevanti.

Ora bisogna vedere quale sarà la risposta del sindaco di Amatrice anche se si può arguire che difficilmente accetterà l’ipotesi del ticket, non tanto per motivi ideologici, ma perché il sindaco scarpone non vuole essere secondo a nessuno.