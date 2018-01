CasaPound diventa trending topic su twitter. Di Stefano "ringrazia" gli antifa

CasaPound spopola sui social network già da qualche tempo, ma la penetrazione e la capillarizzazione della Tartaruga Frecciata sul web ha conosciuto una nuova primavera ieri, quando per tutta la giornata l'hashtag #oravotocasapound è stato fra i trending topics più gettonati.

La reazione degli "antifa" non si è lasciata attendere, e ai migliaia di tweet inneggianti a CasaPound sono stati affiancati numerosi status con l'hashtag #OɹɐΛoʇoƆɐsɐԀonup, ovvero #oravotocasapound rovesciato (in ricordo della dinamica della morte di Benito Mussolini...). Seguendo il trend secondo cui il fascista buono è quello appeso a testa in giù, Twitter si è dunque popolato dell'hashtag avverso alla Tartaruga Frecciata, riuscendo tuttavia in ultima analisi a rilanciarla e ad aumentarne la popolarità.

A tal proposito, Simone Di Stefano, segretario nazionale di CasaPound nonché candidato premier alle prossime elezioni, ha commentato non proprio diplomaticamente e con malcelato piacere: "Non credo che quei babbei che hanno ripreso il nostro #OraVotoCasaPound rovesciandolo abbiano compreso il favore che ci hanno fatto. Grazie frustrati!".