Polemiche disabile CasaPound: Di Stefano attacca Ricci: "Ma che uomo sei?"

CasaPound è sul piede di guerra. Il caso di Claudio Palmulli, atleta paraolimpico al quale il sindaco piddino di Pesaro Matteo Ricci ha negato la sala circoscrizionale poiché militante di CasaPound non accenna a placarsi. Ricci ha denunciato di essere stato minacciato di morte sui social network in seguito alla sua criticatissima decisione, e gli ha risposto a stretto giro Simone Di Stefano, segretario nazionale di CasaPound nonché candidato premier alle prossime elezioni politiche.

Su Twitter, Di Stefano non ha usato mezze misure: "Nessun militante di CasaPound" scrive indignato, "ha minacciato di morte Matteo Ricci, che ora prova a fare la vittima dopo aver negato una sala comunale ad un atleta disabile facendo una figura meschina".

E in cauda venenum: "Ma che uomo sei? Sai quanti commenti di idioti che mi vogliono appeso ricevo? Patetico".

Claudio Palmulli, giovane atleta paraolimpico, è autore di Il Vento sulle braccia, un'autobiografia che non ha alcun connotato politico e i proventi della quale andranno a finanziare l'acquisto di una bike adatta a correre la Maratona di New York. Un sogno che a Pesaro è stato infranto da una decisione da molti - non soltanto dagli ambienti di CasaPound - definita "iniqua".