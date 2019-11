Caso ArcelorMettal, Ferrarese insiste: "Salviamo l'ex Ilva così...". VIDEO

"Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile - ribadisce in un video Massimo Ferrarese, ex politico pugliese che conosce da vicino il dossier acciaio - , sarebbe quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”.

"E’ un’idea - prosegue - che avevo espresso già nel 2013: all’epoca ero impegnato in politica, quest’oggi lo faccio in modo assolutamente avulso da qualsiasi schieramento, da semplice imprenditore di questa terra ma con tutta l’esperienza maturata nel campo industriale e politico istituzionale di questo territorio. Una vera e propria “no tax area totale” (almeno per i prossimi 60 anni) con la quale si potrebbero creare fino a trentamila nuovi posti di lavoro che compenserebbero quelli eventualmente persi nell’ex Ilva. Non una chiusura, dunque, ma una graduale riconversione, esattamente come il principio dei vasi comunicanti".





