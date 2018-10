Caso Lodi, Fico: "Chiedere scusa e riammettere alla mensa i bimbi esclusi"

"Quando si fa una delibera che, in modo conscio o inconscio, crea delle discriminazioni così importanti, si deve chiedere solamente scusa". Lo dichiara il presidente della Camera Roberto Fico, commentando il caso di Lodi."Se una delibera, con volontà o senza volontà, va a discriminare dei bambini - aggiunge Fico - per me questa è una politica sbagliata".

LODI: FICO, PAESE REAGISCE A DISCRIMINAZIONI, NOSTRI VALORI SALDI

"I 60mila euro raccolti per i bambini che non potevano andare in mensa perché non se lo potevano più permettere sono un gesto fondamentale e importantissimo perché ci rendiamo conto di come, ogni volta che si crea un'ingiustizia o una discriminazione, il nostro Paese è sempre pronto a rispondere". Così il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, commentando il caso Lodi a Napoli, ospite di un convegno sullo shipping."La nostra Repubblica è forte, i nostri valori sono saldi a partire da quelli costituzionali. E' un dato fondamentale che mi fa molto contento", conclude Fico

Lodi: Salvini, sindaco fa bene, solo giustizia e buonsenso

Matteo Salvini difende il sindaco di Lodi Sara Casanova criticata anche da Luigi Di Maio per il nuovo regolamento sulle mense scolastiche. "Il sindaco di Lodi vuole controllare che tutti quelli che devono paghino la mensa scolastica dei figli? Fa bene", scrive il ministro dell'Interno su Facebook."Basta coi furbetti, se c'e' gente che al suo Paese ha case, terreni e soldi, perche' dovremmo dare loro dei servizi gratis, mentre gli Italiani pagano tutto?Quanti immigrati hanno una casa popolare anche se hanno case al loro Paese? Quanti prendono contributi e pensioni e se le godono al loro Paese?Basta, la pacchia e' finita. Non e' razzismo, e' solo giustizia e buon senso"

A margine dell'assemblea nazionale di Confimi Industria, Salvini ha inoltre detto che andra' "a trovare il sindaco e portargli tutta la mia solidarieta' perche' i furbetti, italiani o stranieri che siano, quelli che campano alle spalle del prossimo, che non pagano la mensa scolastica anche quando potrebbero farlo, non possono continuare a farlo alle spalle degli altri. Questo vale a Lodi come in tutti gli altri paesi in Italia". "Gli immigrati regolari e per bene sono i benvenuti e sono i miei fratelli, quelli che si fingono nullatenenti e non pagano una lira di tasse, se prendono contributi pubblici e gridano al razzismo quando vai a fare dei controlli, non sono miei amici", per cui, ha concluso, "fa benissimo il sindaco di Lodi a mettere tutti sullo stesso piano. Se hai delle agevolazioni devi dimostrare che non hai altri patrimoni. Sai quanta gente ha la casa popolare, il bonus bebe' e ha due o tre quattro case nel suo paese? Se sei nullatenente ti do la mensa gratis, se hai dei quattrini la paghi come gli altri"