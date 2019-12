Caso Loi, “grave la censura di Facebook ad Affari”. La politica interviene

La politica interviente sul clamoroso caso di censura editoriale al video dell'intervista che il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ha realizzato con il grande poeta 95enne Franco Loi.

“Solidarietà ad Affaritaliani.it e al suo direttore Angelo Perrino per la censura subita da Facebook all’intervista realizzata al grande poeta Franco Loi. Non è pensabile che un algoritmo di un social network possa impedire il libero dibattito di idee sulla rete", scrive in una nota il capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

"Peraltro Affaritaliani.it e il suo direttore ospitano da sempre una pluralità di posizioni e voci diverse, quanto accaduto è molto grave e dovrebbe far riflettere tutti noi”, aggiunge uno degli esponenti di punta del partito fondato da Giorgia Meloni.

Il video "Mussolini ha fatto più di tutti per gli operai' è stato censurato da Facebook la vigilia di Natale. Affaritaliani.it lo ha subito riproposto e in poche ore è balzato in testa alla classifica dei video più visti del primo quotidiano online. Una forte e inequivocabile risposta popolare alla censura editoriale del social network fondato da Mark Zuckerberg.