Caso Marti: richiesta alla Camera per poter utilizzare le telefonate

Sarà la Giunta per le autorizzazioni della Camera a decidere se consentire alla Procura di Lecce di utilizzare le intercettazioni telefoniche e gli sms dell'inchiesta sulle case popolari che hanno visto come interlocutore il senatore Roberto Marti (era il braccio destro di Fitto, passato in Puglia con Salvini). La notizia viene riporta da Il Quotidiano di Puglia. Interlocutore casuale, perché mai intercettato direttamente, ma indagò sporadicamente con altri indagati intanto colpiti da misure cautelari, ha spiegato nell'ordinanza il giudice per le indagini preliminari Giovanni Gallo.

Secondo la difesa di Marti, la richesta della Procura, discussa durante l’udienza camerale del 25 gennaio scorso, è stata tardiva. Diversa l'opinione dei due pm titolari dell’inchiesta, Massimiliano Carducci e Roberta Licci. Nel capo di imputazione che lo riguarda si contestano i reati di tentato abuso di ufficio, falso ideologico aggravato e tentato peculato per l'assegnazione di una casa popolare confiscata alla mafia.

La decisione di autorizzare la Procura di Lecce ad impiegare le intercettazioni spetterà alla Camera e non al Senato perchè Marti all'epoca faceva parte della Camera dei deputati.