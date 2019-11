Caso Trenta, Di Maio: "Noi all'oscuro, chiarisca il prima possibile"

"Il M5s non ne sapeva niente. E' bene che TRENTA chiarisca il prima possibile. Vedremo cosa ha da dire. Ovviamente lei non e' piu' ministra del M5s". Cosi' Luigi Di Maio commenta la notizia pubblicata dal Corriere della Sera, per cui la ex ministra Elisabetta TRENTA risulta ancora beneficiaria di un alloggio messo a disposizione dall'amministrazione della Difesa quando lei era ministra.

Difesa: Marcucci (Pd), ex ministra Trenta chiarisca - "L'ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta chiarisca velocemente, attendiamo di sapere se corrisponde al vero la notizia sull'appartamento di servizio che ora sarebbe stato assegnato al marito. Se le indiscrezioni risultassero vere, saremmo di fronte ad un comportamento molto grave, anche perche' coinvolgerebbe una esponente di primissimo livello del M5s".Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci che preannuncia una interrogazione urgente del gruppo.