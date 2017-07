Cassano (ex Ap) ufficializza il ritorno in Forza Italia

"Ho provato a convincere il mio ex partito che doveva uscire dal governo e che doveva soprattutto schierarsi con il centrodestra. Non e' stato fatto. L'ho chiesto piu' volte e quando ho capito che non c'era questa volonta' ho deciso di uscire". Cosi' il senatoressMassimo Cassano ha ufficializzato oggi a Bari il suo rientro in Forza Italia. L'ex sottosegretario al Lavoro del governo Gentiloni e' intervenuto in conferenza stampa con il coordinatore di Fi in Puglia, l'on. Luigi Vitali, spiegando le ragioni che lo hanno portato ad allontanarsi da Angelino Alfano e riavvicinarsi a Silvio Berlusconi. "L'obiettivo ora - ha aggiunto Cassano - e' di rimettere insieme i moderati che in Puglia come in Italia sono la maggioranza degli elettori. Vederli divisi, incapaci di dialogare mi ha spinto nei mesi scorsi al tentativo di creare condizioni diverse, piu' favorevoli, ma non ci sono riuscito. Cosi' ho detto stop". "Ora dobbiamo rimettere in piedi quello che era il motore del centrodestra, rimettendo assieme - ha concluso Cassano - tutte quelle forze che nel frattempo si erano allontanate dal progetto di Forza Italia".