Meloni avverte Berlusconi e Salvini: "Dichiarare alleanze prima del voto"

MELONI: 'CHIEDERO' CHE OGNUNO DICHIARI LE ALLEANZE PRIMA DEL VOTO'

"Chiederò che ogni partito dichiari prima del voto le alleanze possibili, anche con il proporzionale. Vediamo quanti voti si prendono dichiarando di allearsi con chiunque". Lo ha detto Giorgia MELONI a 'L'intervista' su SkyTg24.

FDI: MELONI, 'MAI CON RENZI, MA IV NON ARRIVA AL 5%'

"Il mio unico perimetro è il campo del centrodestra, non sarei disposta ad allearmi con Renzi. Ma potrebbe anche non esserci il partito di Renzi nella prossima legislatura. Secondo me no, non arriva al 5%". Lo ha detto Giorgia MELONI a 'L'intervista' di Maria Latella su SkyTg24.

CENTRODESTRA: MELONI "CON SALVINI ALLEANZA VINCENTE"

"C'e' la tendenza a continuare a parlare di presunti screzi tra Fratelli d'Italia e la Lega o tra la MELONI e Salvini. Ma questo nasconde una grande paura verso quella che e' un'alleanza solida e vincente. Non ci faranno litigare. Siamo due persone diverse e FdI e la Lega sono due partiti diversi ma sono alleati e stiamo insieme perche' abbiamo una visione compatibile, anche se diversa". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia MELONI, a "L'Intervista di Maria Latella" su Sky TG24.

MELONI, 'SPERO CARFAGNA RIMANGA, ALTRO CAMPO MOLTO AFFOLLATO'

"Non mi è sempre chiara l'attività di Mara ma ho grande rispetto, è una personalità interessante e spero rimanga nel centrodestra. Non credo che fuori ci siano molti spazi, mi pare molto affollato il campo avverso, le consiglio di rimanere nel campo del centrodestra". Lo ha detto Giorgia MELONI, a SkyTg24, a proposito di Mara Carfagna.

Centrodestra, Meloni: "Chigi o Farnesina? No, mamma di un altro figlio"

In caso di vittoria alle elezioni politiche Giorgia Meloni non si vede ne' a Palazzo Chigi ne' alla Farnesina ma "mamma di un altro figlio". Lo ha detto la stessa Giorgia Meloni a L'intervista di Maria Latella su Skytg24. La presidente di Fratelli d'Italia, poi, ha sottolineato: "non solo quello, certamente".

Prescrizione: Meloni, centrodestra votera' compattamente contro

"Il centrodestra sara' compatto nel voto, cosi' come e' fatta si tratta di una norma che fa propaganda al m5s. Ha senso mettere mano alla prescrizione se prima fai un lavoro sulla durata dei processi. Immaginare che qualcuno possa essere imputato per tutta la vita, e' inaccettabile". Lo ha detto Giorgia Meloni a L'intervista di Maria Latella su Skytg24.