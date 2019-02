Centinaio: "Pernigotti aveva un acquirente ma il governo non mi ha dato retta"

Governo, Centinaio: “Avevo trovato un imprenditore pronto a rilevare Pernigotti ma nel governo nessuno mi ha ascoltato”

“Sulla Pernigotti forse qualcosa si poteva fare, c’erano degli imprenditori italiani disponibili a ragionare sull’azienda, ahimè non mi hanno dato retta. Mi riferisco a maggioranza e opposizione. Quando un imprenditore dice al ministro Centinaio di essere disponibile a ragionare sul marchio Pernigotti e nessuno mi ascolta poi è chiaro che l’affare non si conclude. Non ho capito perché nessuno mi ha ascoltato, e non l’ha capito nemmeno l’imprenditore”. Cosi il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, intervistato a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24.

Centinaio, il ministro dell'Agricoltura e del Turismo sul presunto aumento dell'Iva: “Follia aumentare l’Iva sui prodotti di lusso”

“Assolutamente contrario ad un aumento selettivo dell’Iva.” Lo ha detto a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella e Oscar Giannino il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, rispondendo ad una domanda dei conduttori su un possibile aumento selettivo dell’Iva, ipotizzato dal ministro dell’Economia Giovanni Tria, secondo ricostruzioni di stampa, per altro smentite dal Mef. Il senatore della Lega è stato chiaro: “assolutamente no – risponde a Radio 24 - nemmeno sui prodotti di lusso”. E, parlando da ministro del Turismo, Centinaio ha aggiunto: “Continuo a ripetere a tutti i tour operator e a tutto il mondo del turismo che in questo momento noi dobbiamo portare in Italia turisti alto-spendenti. Pensate un po’ se dobbiamo adesso aumentare tutti i prezzi proprio a quella tipologia di turismo che stiamo cercando di portare nel nostro paese, cosa che altri stanno già facendo da anni e ne stanno beneficiando. Secondo me è una follia”, ha concluso Centinaio a Radio 24.