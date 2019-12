Centrodestra a pezzi. Puglia simbolo di una coalizione che non esiste

C'era una volta il Centrodestra. Altro che divisioni nella maggioranza tra M5S, Pd, Italia Viva e LeU, la coalizione Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia sta vivendo una sorta di psicodramma sulle candidature per le prossime Regionali. L'accordo di Arcore di dieci giorni fa, e prima ancora il patto tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni che portò il leghista Raffaele Volpi alla guida del Copasir, avevano stabilito che il candidato alla guida della Regione Puglia fosse di FdI. E tutti da mesi sanno che l'unico nome in corsa è quello di Raffaele Fitto, europarlamentare, già governatore e ministro che alle ultime Europee di fine maggio ha ottenuto un ottimo risultato personale in termini di preferenze.



Il leader del Carroccio ha prima dato un tiepido via libera poi arrivati in dirittura d'arrivo, quando si deve necessariamente chiudere sulla Calabria che vota il 26 gennaio e Meloni chiede di trovare la quadra su tutte le candidature, la Lega prende tempo e di fatto silura Fitto. Alla faccia dell'alleanza sovranista che dovrebbe mandare a casa Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti. Qualcuno comincia a dire che, forse, Salvini punta a schierare come candidato contro Michele Emiliano il suo grande amico Massimo Casanova, eurodeputato e proprietario del Papeete Beach, proprio la spiaggia da dove l'ex ministro dell'Interno ha scatenato la crisi d'agosto che ha portato alla svolta di governo a Roma. Tra tatticismi e dietrofront clamorosi, la Puglia è la cartina di tornasole di un Centrodestra tutt'altro che coeso.