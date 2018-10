Centrodestra, anche Meloni fa il funerale: "Difficile rivederlo in futuro"

SCHIAFFO 2 - Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Perdere una come Viviana Beccalossi, passata in Regione al Gruppo Misto si rivelerà presto un grave errore politico.

"Ho detto più volte che è difficile vedere in futuro l'alleanza passata, noi siamo impegnati a un movimento liberista conservatore che possa liberare Salvini dalla morsa del M5s". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni a margine del suo intervento all'evento a Milano 'Popoli e Sovranismo'.

"Forza Italia deve chiarire la sua posizione rispetto al Pd, vedo molti voti in aula che non condivido. L'unica certezza del centrodestra che non ha fatto scappatelle è Fratelli d'Italia". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni a margine del suo intervento all'evento a Milano 'Popoli e Sovranismo'

"Abbiamo detto più volte di non condividere la manovra, Salvini noi ti abbiamo difeso adesso aiutaci tu ad abbassare le tasse", ha detto poi la Meloni. "Fratelli d'Italia ha detto piu' volte di non condividere per ora l'impianto della manovra economica. Su questo ribadisco la mia richiesta a Salvini: ti abbiamo difeso e sostenuto sull'immigrazione, sulla Rai, sulla sfida contro questa l'Europa ma adesso aiutaci tu ad abbassare le tasse nella manovra, perche' e' quello che gli italiani si aspettano da noi, che abbiamo promesso che avremmo fatto e che va fatto". Concludendo: "Se verranno accolti i nostri correttivi siamo pronti a votare la manovra".