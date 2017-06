Centrodestra, Berlusconi choc: "Gentiloni mi piace"

Forte malumore ai vertice della Lega, tra gli uomini più vicini a Matteo Salvini, per le ultime affermazioni di Silvio Berlusconi che loda il premier Gentiloni e insiste sul sistema elettorale proporzionale. Nel Carroccio sono convinti che l'ex Cavaliere non abbia alcuna intenzione di ricostruire il Centrodestra e che in realtà punti ad un accordi di governo con il Pd di Matteo Renzi, nonostante Lega e Forza Italia si presentino insieme in quasi tutti i ballottaggi di questa domenica. "Queste affermazioni vanno lette con il salvataggio del governo da parte di Forza Italia sul caso Consip e con la probabile elezione dell'avvocato di Berlusconi Franco Coppi a giudice della Corte Costituzionale la prossima settimana, ovviamente grazie ai voti del Pd", afferma un parlamentare leghista molto vicino al segretario. "Dopo i ballottaggi - prosegue l'esponente della Lega - ne vedremo delle belle e molti nodi verranno al pettine".

LE PAROLE DI BERLUSCONI

Gentiloni non cadrà. Mi piace

Il premier Gentiloni? "Non cadra'. E' una Persona cordiale, gentile... Da qui il nome Gentiloni... A me piace". Lo dice Silvio Berlusconi, intervistato dall'Aria che tira su La7. Gentiloni in Forza Italia? "Mah... Noi abbiamo un programma rivoluzionario. Vogliamo mettere fine a questa oppressione fiscale e giudiziaria. Vorrei che ci fosse una profonda riforma della giustizia", afferma l'ex premier.

Credo si voterà a febbraio-marzo, vorrei proporzionale

"Anche se come mi auguro si tornerà a portare a discutere della legge elettorale proporzionale, l'unica che funziona in un sistema tripolare, ritengo che non ci sarà possibilità di votare in autunno come molti credevano, ma si sceglierà di terminare la legislatura e si andrà a votare a febbraio-marzo". È la previsione di Silvio Berlusconi, intervistato su La7. Dunque Gentiloni sta davvero sereno? "Gentiloni è persona cordiale, educata, gentile, da cui il nome...". Lo vede vicino a Fi, chiede l'intervistatore? "Mah, noi abbiamo un programma rivoluzionario per uscire dalla drammatica situazione del nostro Paese, mettere fine all'oppressione fiscale, burocratica, e fare una riforma della giustizia".