Centrodestra, "Berlusconi pensa solo alla sua riabilitazione politica"

Guido Crosetto, ex sottosegretario alla Difesa, è stato uno dei fondatori di Fratelli d'Italia. Ora, tornato sulla scena politica con il congresso di Trieste del partito di Giorgia Meloni, analizza in un'intervista ad Affaritaliani.it la situazione del Centrodestra.

Il Centrodestra riuscirà a trovare l'unità ed essere competitivo alle elezioni politiche?

"Siamo ancora in acque tempestose".

Pessimista. Come mai?

"Perché in realtà è ancora tutti contro tutti".

Quale ruolo avrà Guido Crosetto in questo Centrodestra?

"Sarò il giovane saggio, visto che vecchio non sono".

Che cosa pensa di Daniela Santanchè che ha lasciato Forza Italia per Fratelli d'Italia?

"Ci sta, è sempre stata più vicina a quel mondo che non all'altro".

Non le pare che Matteo Salvini sia un po' appannato negli ultimi tempi?

"No, soprattutto se si calcola da dove era partito. Può solo essere contento. Finora ha premiato la rottura, adesso premia la serietà, il ragionamento e la proposta seria".

Però Bossi e Maroni sono due belle spine nel fianco...

"Non possano giocare contro la Lega. Non vedo proprio Maroni creare problemi a Salvini. E neanche Bossi. Il Senatùr ha sempre detto quello che gli passava in mente, facesse diversamente non lo riconoscerei".

Secondo lei, Berlusconi vuole governare con Lega e Fdi o vuole l'inciucio con il Pd?

"Berlusconi ha come priorità la sua riabilitazione politica che non passa né dal Centrodestra né dal Centrosinistra. Ogni suo atto non è a uso esterno ma interno. Ogni messaggio che lancia Berlusconi in Italia ha come obiettivo Bruxelles e quelli che possono far sì che venga riabilitato. La Magistratura ha così tanta paura che Berlusconi possa tornare che sta aprendo nuovi fronti, come Ruby ter, Ruby quater etc... Per una parte della Magistratura il problema è sempre Berlusconi".

Ma per il governo del Paese qual è l'obiettivo del leader di Forza Italia?

"Berlusconi è pragmatico e non ideologico. Se il Centrodestra avrà la maggioranza sarà veramente contento di governare con Lega e Fdi. In caso contrario, si guarderà attorno, di certo non andrà in Parlamento per fare opposizione e sicuramente non vorrà tornare a votare".

Gentiloni di nuovo premier di un governo Pd-Forza Italia?

"Non penso, ci ragioneremo allora. Potrebbe essere più probabile un governo con perno i 5 stelle, magari con il pm Di Matteo premier. Tutto può succedere".

Berlusconi accetterebbe Salvini o la Meloni premier?

"Secondo me accetterebbe solo se stesso. Ciò detto, se il patto è che il presidente del Consiglio lo sceglie il partito che prende più voti nel proporzionale, dovrà rispettare gli accordi".