Centrodestra, Berlusconi: "Punto al 45%. Maroni? Nessun ruolo di governo"

"Il centrodestra trainato da FI è in crescita continua e per alcuni ha raggiunto la quota del 40%. Ma io punto piu' in alto, mancano due mesi alle elezioni". Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, lo ha detto a Circo Massimo su Radio Capital dicendosi "intimamente convinto" del successo alle prossime elezioni politiche. "Punto almeno a un 45% globale della coalizione", ha aggiunto confermando che il partito che otterra' piu' voti scegliera' il premier.

Lombardia: Berlusconi, per Maroni no ruoli politici o di governo

"E' assolutamente impensabile ipotizzare ruoli politici o in un futuro governo" di centrodestra per Roberto Maroni, presidente della Lombardia che ha annunciato l'intenzione di non ricandidarsi per un secondo mandato. Lo ha detto a Circo Massimo su Radio Capital il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Maroni - ha aggiunto - ha fatto una scelta personale, lo ringraziamo per il lavoro in Lombardia, sono sicuro che i cittadini confermeranno il loro voto alla nostra coalizione per la guida di una regione cosi' importante per l'economia del Paese". Forza Italia, ha aggiunto, sta valutando la proposta della Lega di candidare Attilio Fontana alla guida della Regione, ma non esclude di presentare una sua candidata, Mariastella Gelimini. Parlando poi del Lazio il leader azzurro non ha confermato la candidatura del vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri: "Puo' essere un ottimo candidato - ha affermato - ma siamo ancora distanti da una decisione definitiva".