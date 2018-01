Centrodestra, la quarta gamba abbassa il prezzo: chiede 20 collegi in meno

ROMA - Nello studio di Vespa Raffaele Fitto incrocia Matteo Salvini in diretta: c’è il gelo polare. “Siete alleati?” - chiede Vespa. Stiamo ragionando si svincola il leader di Noi con l’Italia. Gli ex Udc sono delusi da Berlusconi: l’accordo non c’è ancora. Cesa alterna una riunione a una marea di chiamate. Ruggeri ritiene che ormai si vada da soli, Raffaele Fitto continua la partita a scacchi.

È andato male l’incontro con Berlusconi: Noi con l’Italia ha abbassato la posta a una forbice che va dai 23 ai 20 collegi uninominali (erano partiti da una proposta di 40 collegi), ma bisogna passare un’altra volta il vaglio di Salvini. In serata sembra che ci sia la disponibilità ad aumentare fino a 16 collegi in favore della quarta gamba.

I forzisti sono disponibili a fare qualche piccola rinuncia. Il leader maximo di Forza Italia ci tiene a Cesa, inoltre gli servono i voti della quarta gamba per puntare al 40 per cento. Ma Salvini vuole abbassare il costo dell’alleanza ancora di più. La diffidenza avanza perché qualcuno sospetta che i leghisti vogliano dare il benservito ai big di Noi con L’Italia tirandoli avanti fino all’ultimo momento per poi costringerli ad accettare 13 soli collegi, che a stento bastano per i numerosi leader nazionali che contiene questo partito. Un disastro dal quale Fitto vuole venire fuori con le giuste garanzie. È una partita a scacchi in cui non ci si può fidare di nessuno.

“Allo stato attuale corriamo da soli”- ripete da ieri il senatore Ruggeri (oggi assessore di Emiliano). “Per l’Udc pugliese non sarebbe male la corsa solitaria: si tirerebbe fuori dall’impiccio di essere su due fronti diversi (a Bari con la sinistra a Roma con la destra), ma a noi non conviene” - spiegano alcuni fittiani. Intanto, Fitto va a Porta a Porta per spiegare le sue ragioni, mentre spera che la sua offerta venga accolta. Non c’è più tempo: l’accordo sui collegi dovrà essere chiuso nelle prossime 24 ore, perché bisogna presentare simboli e alleanze.