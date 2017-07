Centrodestra, "Mai con quel saltimbanco di Berlusconi"

C'è' un limite a tutto .O ci dovrebbe essere .Il dilagare nei media del duo I Mirabili Bugiardi,altrimenti noti come i ladri di Pisa,non è' più' sopportabile. E non tanto per quelli che dovrebbero essere i principi della molteplicità' dell'informazione, o della attendibilita' delle notizie ,entrambi annientati dalle menzogne sistematiche di Renzi e Berlusconi ,artisti della bugia,del falso, dell'imbroglio mediatico e dalla sudditanza degli scrivani e degli intrattenitori .No,non è' più' sopportabile per il comune buon senso. L'ultima di Renzi: 'Palazzo Chigi non mi interessa.' Più' che menzogna totale sembra una battuta da re dell'avanspettacolo: i fratelli Maggio,Fanfulla, Ric e Gian che di fronte a una pluridotata dicevano: signorina di lei mi interessa il ...colore degli occhi e il suo sorriso ,mentre rivolti al pubblico crasso e ridanciano facevano occhietto o peggio,sottolineato da un ghirigoro di tromba e un colpo di batteria)Quella di Berlusconi invece è' una balla più' insidiosa,che non fa ridere per niente e dimostra l'intento truffaldino di ogni sua mossa ,oltre all'assoluta dipendenza dei media a questo fenomeno che,come tutti i peggiori ,sembra immortale ( pensate a Scalfaro,Ciampi, Napolitano e un brivido vi deve correre giu' per la schiena).Costui dice che se i migranti della seggiola ,da amori renziani ,attraverso il mezzano Alfano,dovessero tornare ad abbracciare Fi ,non sarebbero accolti , perche' costoro "hanno tradito".

A parte che per Schifani,Cassano e la Nunzia di Girolamo il non expedit e' inefficace (e l' ex cavaliere dovra' pur spiegare agli esclusi il perche' , e se non l'inventa per bene potrebbero essere guai),comunque la cosa indigeribile è' la storia del 'tradimento': insomma come se Cicciolina avesse detto a Moana Pozzi: "pornodiva che non sei altro,io ,una come te ,a casa mia non ce le voglio."

Ma la truffa e l'imbroglio sono il pane quotidiano di questo straordinario saltimbanco della parola che va stoppato e comunque smascherato.

Promise riforme liberali e poi dette il la' ad Attila Tremonti , che da liberale e amico del cittadino che doveva essere ,si rivelo'statalista , keynesiano ,rimise la tassa sulla casa, i minimi agli onorari,aumento'il prezzo della benzina,aumento' le tasse,favori' in modo schifoso( non trovo altro termine) le politiche delle burocrazie europee,fu sordo a tutte le istanze dei ceti medi produttivi ,mise il limite dei pagamenti in contanti,ripristino' le tasse successorie ,fece i tagli lineari ,umilio' le forze dell'ordine,inauguro' la moda di mandare la Finanza nei luoghi in,nei ristoranti alla moda e nei negozi prestigiosi a terrorizzare la gente.

Tanto che gli elettori ,che si erano illusi ,erano talmente fuori di se',delusi, traditi che in capo a un paio d'anni il consenso del PDL crollo' dal 42% al 28% .

Priorità del governo: i processi di Berlusconi,Rete 4 ,Mediaset,banche,assicurazioni e per lui " cene eleganti " e giochetti "innocenti " con le invitate a pagamento.

In seguito ,il tradimento con il sostegno al governo Monti e a tutte le sue carognate ( solo la Mussolini ed io ci opponevamo), vero esordio dell'intesa organica di Berlusconi con il sistema dei poteri finanziari europei,il suo ingresso nella logica PPE /PSE ,sigillata recentemente dall'elezione del suo uomo Tajani a presidente del Parlamento Europeo,e l'intesa formale e sostanziale con il Pd,prima con l'appoggio al governo Letta e poi con l'intesa organica con Renzi ,che riflette lo schema prescelto dagli sponsor europei,gradito a Doris( influentissimo è sempre defilato),alla famiglia come dichiarato dai figli a più' riprese,privilegiato in assoluto dai veri timonieri del barcone Berlusconi,il partito Mediaset ( Confalonieri Letta etc).

Allora chi ha tradito oltre gli alfaniani ,tutta gente da piccolo,cabotaggio e non da traversate ,se non lui che ha disfatto il centro destra,che ha votato l'Italicum ,sostenuto le riforme ,cuore della politica renziana,avendole definite " le nostre riforme" mentre mi veniva impedito di parlare alla Camera contro le stesse ,salvo poi da mascalzoni politici professionali schierarsi per il No appena inteso dove tirava il vento?

Lasciamo correre che costui ,da vero imbonitore da fiera che si spaccia per medico ,mentre vende acqua colorata ,rimedio per tutti i mali,si propone come competitor alla leadership,quando è' privato di ogni diritto anche di candidarsi ,per la legge Severino,che guarda caso gli curo' l'on Costa,col,quale venni coram populo ,quasi alle mani ,poiché ' gli dicevo che era una trappola per Berlusconi.

E lasciamo anche correre che propone in alternativa manager del taglio di Marchionne,cittadino straniero, che ha tolto dall'Italia la sua più' grande industria ,alla quale fa pagare le tasse in Olanda,secondo le regole del peggior capitalismo ,quello cosi' nemico della destra ,quanto utile alla sinistra.Oppure la Marcegaglia che ha inchiodato MPS per unmliardoeseicentomilioni di euro cioe' tremila miliardi di vecchie lire che pagheremo noi e dunque più'che per leader dovrebbe competere per un posto in una colonia agricola riabilitativa oltreche' privata di ogni bene personale,meno lo stretto necessario per vivere. Insomma tutta gente che dell'Italia e degli italiani se ne frega e non avrebbe neppure obblighi morali( sempre che abbiano una morale ) che dovrebbero discendere dal vincolo elettorale.

Ma non possiamo lasciar correre che ,se anche si fosse così dementi ,più' che ingenui ,da credere che quest'arnese volesse governare con un centrodestra e mai con Renzi,mi sapete dire che centrodestra sarebbe?Berlusconi ha già' mostrato il suo fallimento di governo,completamente ripetibile perche' i presupposti sono i medesimi . Non solo ma se dicesse : musica nuova in cucina ,la musica sarebbe Il contrario di quello che vorrebbero ascoltare gli italiani di centrodestra: eurodipendente ,nel partito di Junker e Merkel,comunque in accordo col Pd ,membro del PSE alleato PPE,governo attento agli interessi di banche e assicurazioni( Mediolanum) ,nemico della piccola impresa,,attento agli equilibri internazionali e non agli interessi locali. Questa è' la destra di Berlusconi e della razza padrona che l'accomuna anche per affinità elettive a Renzi e alla sua banda ,nemica storica della destra rappresentata dai veri liberali ,dalla destra nazionale e da quella autonomista ,espressione di territori e ceti sociali avversari giurati del mondo berlusconiano e dei suoi veleni.

È proprio non capisco perché' questa posizione solo apparentemente coraggiosa ,ma che appagherebbe a dismisura ,non è' presa con decisione dai leader della destra e dei veri liberali.

Errore storico che rischia di essere pagato carissimo.