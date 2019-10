Centrodestra, San Giovanni piena. Salvini:"Italia che spera, non della rabbia"

LA CRONACA DEGLI INTERVENTI IN PIAZZA SAN GIOVANNI

C.destra: Bernini (FI), questa è piazza di tutto il centrodestra

“E’ la piazza di tutto il centrodestra, una piazza straordinaria. E’ la piazza del centrodestra unito per mandare a casa il governo delle sinistre. La richiesta è questa. La gente dice che questo governo ci sta alzando le tasse, bisogna mandarlo a casa e per mandarlo a casa occorre essere uniti. Chi non è qui oggi ha perso una grandissima occasione. Perché una manifestazione senza simboli di partito e’ una grandissima occasione per mandare a casa questo governo. E’ un atto di grande generosità e i leader devono essere generosi. Questo popolo chiede un centrodestra unito. Ed è questo”. Lo ha detto Annamaria Bernini, presidente del gruppo Forza Italia al Senato, ai microfoni di Sky tg 24 a margine della manifestazione di centrodestra a piazza San Giovanni a Roma.

Sicurezza: Zaia, ad agenti togliere galateo e ridare manganello

"Noi abbiamo la responsabilita' di dire ai cittadini che esiste un governo possibile in cui i cittadini possano difendersi, in cui inasprire il codice penale, togliere il galateo alle forze dell'ordine e riconsegnare il manganello". Cosi' Luca Zaia dal palco di piazza San Giovanni. "Non lo dico per cercare l'applauso, ma perche' tutti abbiamo visto gli agenti insultati e aggrediti e vederli li' che tremano e non possono intervenire e' scandaloso", ha aggiunto il governatore veneto, che ha issato sul leggio la bandiera con il Leone di San Marco, vessillo dell'autonomismo veneto, e la scritta 'Autonomia subito'.

C.destra: Salvini, non piazza della rabbia ma di Italia che spera

"Sara' un pomeriggio non di rabbia e violenza. Qua c'e' l'Italia che lavora, che soffre, che sogna, che spera". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco di piazza San Giovanni, prima di dare l'avvio ai vari interventi.

Centrodestra: Di Stefano (CasaPound), Salvini leader fronte sovranista

"Io spero che Salvini sia il leader di un fronte sovranista piuttosto che del centrodestra". Lo ha detto il leader di Casapound, Simone Di Stefano, arrivando con gli altri militanti in piazza San Giovanni per partecipare alla manifestazione del centrodestra. "Noi - ha poi precisato- vogliamo solo portare contenuti a questo fronte sovranista. Abbiamo un patrimonio di idee, che e' gia' stato scopiazzato da altri, ma siamo qui per riproporlo".

Piazza San Giovanni piena, insulti al governo

Tanti i militanti che via via arrivano, oltrepassando i varchi di sicurezza dislocati nelle vie di accesso alla piazza. Il grande palco domina la scena, cosi' come i simboli della Lega. Ma in piazza sono presenti anche quelli di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Lo sfondo del palco, lungo 60 metri, e' di colore blu, incorniciato dal tricolore con lo slogan "Orgoglio italiano. Una patria da amare e difendere". Poi i simboli tradizionali degli ex lumbard, in piccolo, "Lega Salvini premier" e "Prima gli italiani".

Il contrassegno elettorale leghista e' presente anche nel leggio posto sul palco, da dove si alterneranno gli interventi, e nei pannelli sistemati a cornice del palco stesso. Una scelta che ha suscitato alcune polemiche e la dura reazione di Giorgia Meloni, che si attendeva una manifestazione senza simboli di partito. Ma le polemiche hanno anche riguardato Forza Italia: nel partito 'azzurro' non sono mancati malumori per l'annunciata presenza in piazza di CasaPound. Fonti parlamentari 'azzurre' tengono pero' a sottolineare che "la nostra e' una presenza convinta qui oggi in piazza". Molte le bandiere di partito portate dai militanti: su tutte prevalgono quelle della Lega, ma ci sono anche le bandiere di FdI e Forza Italia.

Alcuni militanti FdI sostengono striscioni issati da palloncini tricolori con su scritto "Mai con il Pd, mai con i 5 stelle, con Giorgia". E poi le bandiere autonomiste della Lega Lombarda, del Piemonte e il Leone di San Marco veneto, ma anche - ormai da anni immancabile in tutte le piazze - la bandiera sarda. Agli estremi del palco i gazebo di FI e Lega per la raccolta delle firme contro la sindaca di Roma, Virginia Raggi. In attesa dell'arrivo dei tre leader (la scaletta degli interventi prevede prima il discorso di Silvio Berlusconi, poi di Giorgia Meloni e a chiudere Matteo Salvini), dai maxischermi vengono diffuse immagini con gli interventi di Paolo Gentiloni, Matteo Renzi e Giuseppe Conte, sonoramente fischiati dalla piazza, che intona anche cori al grido di "elezioni, elezioni" e "buffone, buffone".