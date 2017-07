Centrodestra, Marina Berlusconi: "Non mi candido, non credo alle dinastie"

Niente da fare, il leader del centrodestra va cercato altrove. Marina Berlusconi torna infatti a smentire "nel modo piu' categorico" l'ipotesi di una sua candidatura politica. "Su alcuni quotidiani si torna a parlare di una mia possibile candidatura - scrive la presidente di Fininvest nonche' primogenita dell'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi -. E' un'ipotesi che non e' mai stata presa in considerazione ne' da me ne' da mio padre, e che smentisco ancora una volta nel modo piu' categorico".

"Il mio lavoro e' un altro - conclude Marina Berlusconi -, tutto il mio impegno e' dedicato alle aziende delle quali mi occupo da oltre vent'anni. E poi, lo ribadisco, proprio per il grande rispetto e la concezione stessa che ho della politica ritengo che la leadership in questo campo non si possa trasmettere per investitura o per successione dinastica", conclude la manager.