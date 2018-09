Centrodestra, nascosta dai quotidiani la nota anti-Silvio di Giorgetti

Giallo nel Palazzo. Alle ore 19.25 di giovedì 20 settembre le agenzie di stampa rilanciano una nota breve ma inequivocabile del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti: "Il governo Lega-5Stelle lavorerà, e bene, per tutti i cinque anni previsti, rispettando punto per punto il contratto di governo e la voglia di cambiamento degli Italiani". Poche parole con le quali il numero due della Lega ha tarpato le ali a Silvio Berlusconi che pochi minuti prima, commentando il vertice con Salvini e la Meloni a Palazzo Grazioli, aveva previsto un rapido ritorno al governo per il Centrodestra.

Affaritaliani.it ha immediatamente invertito la rotta rispetto all'articolo del pomeriggio sull'incontro tra i vertici di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. E anche il tg de La7 di Enrico Mentana ha dato conto della nota di Giorgetti. Ma dell'importantissima presa di posizione del sottosegretario del premier Conte - che zittisce l'ex Cavaliere confermando l'alleanza di governo con il M5S - non c'è traccia su nessun quotidiano cartaceo di oggi. Difficile pensare ad una svista corale o a un clamoroso buco, tanto che qualcuno pensa che l'armata berlusconiana abbia fatto pressione sui giornali - Repubblica e Corriere della Sera in testa - per silenziare lo schiaffo di Giorgetti a Berlusconi.

E così tutti a parlare di Centrodestra rinato, peccato che valga solo per le prossime Regionali e Amministrative e non certo per l'esecutivo. Bastava leggere e valorizzare la nota di Giorgetti uscita sulle agenzie prima dei tg delle 20. Eppure silenzio totale. E il diretto interessato? Pare che il vice di Salvini si sia fatto una bella risata affermando: 'Tanto i giornali cartacei (come dice Di Maio) non li legge più nessuno'.